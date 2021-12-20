Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Das Wahrheitsspiel

SAT.1Staffel 10Folge 1746vom 20.12.2021
Richter Alexander Hold

Folge 1746: Das Wahrheitsspiel

46 Min.Folge vom 20.12.2021Ab 12

Pauline Ziemer fühlt sich sehr einsam, seit sie ihrem Mann in eine neue Stadt gefolgt ist. Um aus ihren Depressionen zu flüchten, hat die 39-Jährige eine Affäre mit ihrem Tennislehrer angefangen. Für ein paar kurze Augenblicke war Pauline wieder glücklich. Doch dann wird sie erpresst. Hat sie die Erpresserin daraufhin umgebracht?

SAT.1
