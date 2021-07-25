Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 1747vom 25.07.2021
46 Min.Folge vom 25.07.2021Ab 12

Während seiner Verhandlung bricht der wegen Raubmordes angeklagte Nico Kulmbach zusammen und stirbt. Die Obduktion ergibt, dass Nico mit einer Überdosis Insulin vergiftet wurde. Allerdings kam er direkt aus dem Gefängnis zur Verhandlung und stand unter ständiger polizeilicher Beobachtung. Wie und wann wurde ihm also das Insulin gespritzt?

