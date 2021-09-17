Richter Alexander Hold
Folge 1748: Blind durchs Leben
46 Min.Folge vom 17.09.2021Ab 12
Christoph Jegen hat einen Unfall verschuldet, bei dem seine Frau Romy erblindet ist. Seitdem steckt die Ehe in einer tiefen Krise. Romy ist ein lebender Vorwurf für ihren Mann, sie verstärkt seine Schuldgefühle, wo sie kann. Christoph flüchtet sich in eine Affäre mit Romys bester Freundin Nicole. Doch Nicole wird schwanger und droht, alles auffliegen zu lassen. Wollte Christoph deshalb seine Geliebte töten?
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1