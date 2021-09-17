Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 10Folge 1748vom 17.09.2021
Folge 1748: Blind durchs Leben

46 Min.Folge vom 17.09.2021Ab 12

Christoph Jegen hat einen Unfall verschuldet, bei dem seine Frau Romy erblindet ist. Seitdem steckt die Ehe in einer tiefen Krise. Romy ist ein lebender Vorwurf für ihren Mann, sie verstärkt seine Schuldgefühle, wo sie kann. Christoph flüchtet sich in eine Affäre mit Romys bester Freundin Nicole. Doch Nicole wird schwanger und droht, alles auffliegen zu lassen. Wollte Christoph deshalb seine Geliebte töten?

SAT.1
