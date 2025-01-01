Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Richter Alexander Hold

Bewährungsprobe

SAT.1Staffel 10Folge 1749
Joyn Plus
Bewährungsprobe

BewährungsprobeJetzt ohne Werbung streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1749: Bewährungsprobe

46 Min.Ab 12

Der 24-jährige Timon Klapp ist gerade aus dem Gefängnis entlassen worden. Nun muss er sich einen Job besorgen, um seine Bewährungsauflagen nicht zu verletzen. Er schafft es in einem Baumarkt bis in die letzte Auswahlrunde: Zusammen mit der Bewerberin Stefanie Schöler wird er zu einem Tag Probearbeit eingeladen. Doch Stefanie erscheint nicht zur Arbeit. Sie wurde auf dem Weg dahin schwer verletzt. Steckt ihr Konkurrent Timon dahinter?

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen