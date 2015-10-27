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Richter Alexander Hold

Die Pflegepapis

SAT.1Staffel 10Folge 1750vom 27.10.2015
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Folge 1750: Die Pflegepapis

46 Min.Folge vom 27.10.2015Ab 12

Hendrik und Robert Reusch leben in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft und haben sich mit dem Pflegesohn Justin ihren Familienwunsch erfüllt. Doch Kimberly, die leibliche Mutter von Justin, tobt, als sie erfährt, dass ihr Sohn von einem schwulen Pärchen aufgenommen wurde. Sie versucht mit allen Mitteln, die Idylle zu zerstören, weil sie ihren Sohn zurückhaben will. Ist sie eines Abends auch so weit gegangen, einen der Pflegepapis niederzuschlagen?

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