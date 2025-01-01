Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Richter Alexander Hold

Die abgebrannte Scheune

SAT.1Staffel 10Folge 1751
Joyn Plus
Die abgebrannte Scheune

Die abgebrannte ScheuneJetzt ohne Werbung streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1751: Die abgebrannte Scheune

46 Min.Ab 12

Der angeklagte Landwirt Sebastian Hofer ist in finanziellen Schwierigkeiten. Seine Frau lebt über ihre Verhältnisse, und er muss nun auch noch einen Privatdetektiv bezahlen, der seine angeblich untreue Ehefrau beschattet. Hat Sebastian seine Scheune angezündet, um die Versicherungssumme zu kassieren?

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen