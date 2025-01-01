Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Richter Alexander Hold

Das Horrorhochhaus

SAT.1Staffel 10Folge 1752
Joyn Plus
Das Horrorhochhaus

Das HorrorhochhausJetzt ohne Werbung streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1752: Das Horrorhochhaus

46 Min.Ab 12

Die angeklagte Rentnerin Elfriede Moosbrucker lebt schon seit langer Zeit in einem Wohnblock, der dringend saniert werden müsste. Doch der Eigentümer Harald Sievers weigert sich strikt, Geld in seine Immobilie zu stecken. Die Mieter des Wohnblocks veranstalten sogar eine Demonstration, aber selbst das bewegt Harald nicht zur Einsicht. Kurz darauf wird er mit einem abgebrochenen Geländer vom sechsten Stock aus beworfen und entgeht nur knapp dem Tod. Steckt Elfriede dahinter?

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen