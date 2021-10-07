Der vergiftete HypochonderJetzt ohne Werbung streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1759: Der vergiftete Hypochonder
46 Min.Folge vom 07.10.2021Ab 12
Felix Grub lebt seit Jahren mit einer psychischen Störung. Seine Frau und seine Tochter sind aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen, weil sie es nicht mehr mit ihm ausgehalten haben. Einzig seine Nachbarin Bianca Kasubke kümmert sich noch um ihn - allerdings gegen Bezahlung. Doch die Nachbarin ist jetzt angeklagt, weil sie ihm regelmäßig Rattengift verabreicht haben soll - wo Felix doch gerade auf dem Weg der Besserung war. Hatte sie Angst, dass ihre Einnahmequelle versiegt?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1