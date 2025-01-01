Richter Alexander Hold
Folge 1760: Der tote Knastbruder
45 Min.Ab 12
Der 25-jährige Marco Liebknecht geriet während seiner letzten Inhaftierung regelmäßig mit seinem Mithäftling Armin Hill aneinander. Armin prahlte ständig damit, dass er seine hübsche Stiefschwester im Rotlichtmilieu verkaufen würde, sobald er entlassen werde. Als Marco wieder auf freiem Fuß war, suchte er Armins Familie auf, um sie zu warnen. Doch er stieß auf taube Ohren. Lauerte er Armin deshalb auf und verletzte ihn so schwer, dass er an den Folgen starb?
Weitere Folgen in Staffel 10
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
