Der tote Knastbruder

SAT.1Staffel 10Folge 1760
Folge 1760: Der tote Knastbruder

45 Min.Ab 12

Der 25-jährige Marco Liebknecht geriet während seiner letzten Inhaftierung regelmäßig mit seinem Mithäftling Armin Hill aneinander. Armin prahlte ständig damit, dass er seine hübsche Stiefschwester im Rotlichtmilieu verkaufen würde, sobald er entlassen werde. Als Marco wieder auf freiem Fuß war, suchte er Armins Familie auf, um sie zu warnen. Doch er stieß auf taube Ohren. Lauerte er Armin deshalb auf und verletzte ihn so schwer, dass er an den Folgen starb?

Richter Alexander Hold
SAT.1
