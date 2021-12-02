Hartz-IV-Girl OnlineJetzt ohne Werbung streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1761: Hartz-IV-Girl Online
46 Min.Folge vom 02.12.2021Ab 12
Die Angeklagte Mandy Berger bekommt Hartz IV. Das ist ihr jedoch nicht genug - deshalb verdient sie sich heimlich auf einer Online-Erotikseite etwas dazu. Als eines Tages der Sozialprüfer Stefan Fleck unangekündigt bei ihr auftaucht und ihre Schwarzarbeit aufzufliegen droht, soll sie ihn mit einem Elektroschocker niedergestreckt haben.
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
