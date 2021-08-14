Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 1765vom 14.08.2021
Die 45-Jährige Birgit Weber erbte von ihrem wohlhabenden Ehemann unter anderem ein kleines Haus. Sie hat es selbst nie genutzt, weil der Verstorbene einer jungen Frau ein lebenslanges Wohnrecht darin eingeräumt hatte. Sie heißt Daniela Hartmann und beharrt auf ihrem Recht. Selbst als ein großer Baukonzern eine hohe Summe für den Grund bietet, will die Bewohnerin nicht weichen. Damit ist das Haus für die Angeklagte wertlos. Hat sie deshalb versucht, Daniela Hartmann zu töten?

