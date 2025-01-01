Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Richter Alexander Hold

Kindergeburtstag

SAT.1Staffel 10Folge 1766
Joyn Plus
Kindergeburtstag

KindergeburtstagJetzt ohne Werbung streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1766: Kindergeburtstag

45 Min.Ab 12

Das Leben des 25-jährigen Andreas Kellner hätte so schön sein können: Er ist vor zwei Jahren Vater einer kleinen Tochter geworden, die er über alles liebt. Doch leider wollte sich das Familienglück nicht so recht einstellen. Denn Elvira, die Mutter seiner Freundin, wollte das Paar von Anfang an auseinanderbringen. Das ist ihr auch gelungen, doch damit war Elvira nicht zufrieden: Andreas sollte auch seine Tochter Lara nicht mehr sehen. Hat er Elvira deswegen niedergeschlagen?

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen