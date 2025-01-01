Richter Alexander Hold
Folge 1768: Mamas Liebling
46 Min.Ab 12
Bis vor ein paar Monaten hat der 36-jährige Marius Döhmel noch bei seiner Mutter gelebt. Als er die 22-jährige arbeitslose Nancy Peschke im Internet kennenlernt, verliebt er sich bis über beide Ohren in sie. Nancy scheint seine Gefühle zu erwidern: Sie heiraten und ziehen in eine gemeinsame Wohnung. Doch nach und nach musste der Angeklagte erkennen, dass Nancy vor allem eines möchte: auf Marius' Kosten shoppen. Wollte der Angeklagte sie deshalb umbringen?
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1