Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Richter Alexander Hold

Taxi Endstation Tod

SAT.1Staffel 10Folge 1774
Joyn Plus
Taxi Endstation Tod

Taxi Endstation TodJetzt ohne Werbung streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1774: Taxi Endstation Tod

45 Min.Ab 12

Bernd Neumann ist wegen Totschlags angeklagt. Dabei wurde der 28-Jährige erst vor wenigen Monaten aus der Haft entlassen. Denn Bernd saß dreieinhalb Jahre wegen Vergewaltigung im Gefängnis. Wieder auf freiem Fuß fand er einen Job als Taxifahrer und gliederte sich allmählich wieder in die Gesellschaft ein. Doch dann stieg die attraktive Michaela Krüger in sein Taxi ein. Bernd soll versucht haben, sie gewaltsam zum Sex zu zwingen.

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen