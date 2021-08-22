Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 1775vom 22.08.2021
Folge 1775: Mietshaus Webergasse

46 Min.Folge vom 22.08.2021Ab 12

Der Schulabbrecher Paul Dengler ist wegen versuchten Mordes angeklagt. Der 18-Jährige lebte bereits zwei Jahre auf der Straße, als er beim Betteln die Rentnerin Elsbeth Körner kennenlernte. Beide gewannen nach und nach das Vertrauen des anderen und Elsbeth bat Paul, bei ihr einzuziehen. Doch das sorgenfreie Leben währte nicht lange ...

SAT.1
