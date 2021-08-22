Mietshaus WebergasseJetzt ohne Werbung streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1775: Mietshaus Webergasse
Folge vom 22.08.2021
Der Schulabbrecher Paul Dengler ist wegen versuchten Mordes angeklagt. Der 18-Jährige lebte bereits zwei Jahre auf der Straße, als er beim Betteln die Rentnerin Elsbeth Körner kennenlernte. Beide gewannen nach und nach das Vertrauen des anderen und Elsbeth bat Paul, bei ihr einzuziehen. Doch das sorgenfreie Leben währte nicht lange ...
Richter Alexander Hold
