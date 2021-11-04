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Richter Alexander Hold

Bottrop sucht den Schlagerstar

SAT.1Staffel 10Folge 1776vom 04.11.2021
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Richter Alexander Hold

Folge 1776: Bottrop sucht den Schlagerstar

45 Min.Folge vom 04.11.2021Ab 12

Nancy Kötter ist wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Die 18-jährige Fleischfachverkäuferin ist absoluter Schlagerfan. An eine eigene Musikkarriere hat sie aber nie gedacht, bis Kollegin Dörte Petulski ihre Stimme hört und ihr hinterlistig eine große Gesangskarriere prophezeit. Dörte überredet die Angeklagte auch, bei einem großen Schlagerwettbewerb mitzumachen. Doch da erlebt Nancy die größte Blamage ihres Lebens ...

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