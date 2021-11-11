Richter Alexander Hold
Folge 1779: Der Enkeltrick
46 Min.Folge vom 11.11.2021Ab 12
Maike Berger soll aus Habgier eine alte Frau getötet und ausgeraubt haben. Die 23-jährige Arbeitslose ist als jüngstes von sechs Geschwistern in einer sozial schwachen Familie völlig untergegangen. In ihrem Leben hat sie bislang nichts erreicht. Hat sich Maike Berger aus Geldnot das Vertrauen der Rentnerin Paula Wiesbeck erschlichen - und viel wichtiger: Hat sie die Frau auf dem Gewissen?
