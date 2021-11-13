Richter Alexander Hold
Folge 1781: Liebeskrank
46 Min.Folge vom 13.11.2021Ab 12
Maria Meinert ist wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt: Sie soll die junge Geliebte ihres Ex-Mannes niedergeschlagen und auf sie eingestochen haben. Maria war nach 17 Ehejahren von Erik verlassen worden, weil er sich in eine andere verliebt hatte. Während der Verhandlung kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Eriks neuer Freundin Carmen und der Angeklagten. Und dann will auch noch Marias 15-jährige Tochter Fiona zu der verhassten Nachfolgerin ziehen ...
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1