Richter Alexander Hold
Folge 1784: Die Ghost Writerin
46 Min.Folge vom 13.01.2022Ab 12
Dr. Dagmar Monheim soll versucht haben, den erfolgreichen Rechtsanwalt Friedrich von Biel zu erdrosseln. Die ehemalige Studienkollegin verhalf ihm zu seiner Doktorarbeit und ermöglichte ihm somit eine steile Karriere. Das Leben der Angeklagten verlief dagegen weniger glücklich. Die 45-Jährige versuchte, den angesehenen Juristen zu erpressen, doch Friedrich von Biel wehrte sich, und es kam zu einem heftigen Streit.
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9, Season 9-12: SAT.1 & © Season 8-11: Sat.1 & © Season 7: Sat.1 Gold