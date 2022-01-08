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Richter Alexander Hold

Bevor der Tod uns scheidet

SAT.1Staffel 10Folge 1786vom 08.01.2022
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Folge 1786: Bevor der Tod uns scheidet

45 Min.Folge vom 08.01.2022Ab 12

Kerstin Kreutzer soll ihren Geliebten mit einem Kissen erstickt haben. Die alleinerziehende Mutter hatte drei Jahre lang eine Affäre mit ihrem Vermieter Jochen Unger. Obwohl sich Jochen nicht von seiner langjährigen Lebensgefährtin Elisabeth trennen wollte, hielt Kerstin an der Beziehung fest. Als Jochen unheilbar an Krebs erkrankte, hielt er um Elisabeths Hand an. Fühlte sich die Angeklagte deshalb derart gedemütigt, dass sie ihn getötet hat?

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