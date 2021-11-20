Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Richter Alexander Hold

Tommys grüner Daumen

SAT.1Staffel 10Folge 1787vom 20.11.2021
Joyn Plus
Tommys grüner Daumen

Tommys grüner DaumenJetzt ohne Werbung streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1787: Tommys grüner Daumen

45 Min.Folge vom 20.11.2021Ab 12

Thomas Grahn soll Cannabis angebaut haben, um damit zu dealen. Als der 16-Jährige bei seinem getrennt lebenden Vater übernachtet, findet dieser bei ihm zufällig eine Tüte Marihuana. Thomas wird von seinem Vater zur Rede gestellt, doch der Junge zeigt keinerlei Schuldbewusstsein. Und es kommt noch schlimmer: Durch Zufall stößt der zornige Vater auf eine ganze Plantage von Cannabis-Pflanzen. Wollte sein Sohn tatsächlich damit handeln?

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen