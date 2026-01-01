Richter Alexander Hold
Folge 1788: Schmutzige Tricks
46 Min.Ab 12
Der beliebte Bürgermeister Sebastian Eich ist wegen sexueller Nötigung angeklagt. Vor den Wahlen läuft noch alles gut für Eich. Als er geschäftlich unterwegs ist und die Nacht in einem Hotel verbringt, kommt eine junge Angestellte weinend aus seinem Zimmer und beschuldigt ihn der sexuellen Nötigung. Hat der verheiratete Angeklagte wirklich versucht, sie unter Gewaltanwendung zum Sex zu zwingen?
Richter Alexander Hold
