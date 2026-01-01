Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Schmutzige Tricks

SAT.1Staffel 10Folge 1788
Schmutzige Tricks

Richter Alexander Hold

Folge 1788: Schmutzige Tricks

46 Min.Ab 12

Der beliebte Bürgermeister Sebastian Eich ist wegen sexueller Nötigung angeklagt. Vor den Wahlen läuft noch alles gut für Eich. Als er geschäftlich unterwegs ist und die Nacht in einem Hotel verbringt, kommt eine junge Angestellte weinend aus seinem Zimmer und beschuldigt ihn der sexuellen Nötigung. Hat der verheiratete Angeklagte wirklich versucht, sie unter Gewaltanwendung zum Sex zu zwingen?

