Richter Alexander Hold
Folge 1790: Die Türsteherin
46 Min.Ab 12
Enrico Müller ist angeklagt, weil er einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben soll - und zwar mutwillig. Der 22-jährige Parkettleger ist ein echter Partylöwe. Als ihn die Türsteherin Maybritt eines Abends nicht in den angesagten Club "Bambi" lassen will, flippt Enrico aus und handelt sich damit ein Hausverbot ein. Zwei Tage später verunglückt die Türsteherin mit ihrem Motorrad in einer Öllache auf der Straße vor ihrem Haus. Hat Enrico sich an ihr gerächt?
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1