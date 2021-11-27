Heissgeliebtes SägewerkJetzt ohne Werbung streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1791: Heissgeliebtes Sägewerk
44 Min.Folge vom 27.11.2021Ab 12
Alexandra Kuba soll ihren Schwiegervater in spe in ein Sägeblatt geschubst und somit schwer verletzt haben, weil er sie beim Diebstahl überraschte. Die 25-Jährige hielt sich bisher immer nur durch Aushilfsjobs über Wasser. Als ihre neue Liebe, der Juniorchef einer großen Zimmerei, ihr einen Bürojob in dem Familienbetrieb anbietet und sie sich später auch noch verloben, scheint alles perfekt zu sein. Doch der Vater ihres Verlobten bringt der Angeklagten nur Misstrauen entgegen.
