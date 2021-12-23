Verlorene WunderkindheitJetzt ohne Werbung streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1792: Verlorene Wunderkindheit
46 Min.Folge vom 23.12.2021Ab 12
Die alleinerziehende Bürokauffrau Constanze Borg will ihrer zwölfjährigen Tochter Vanessa unbedingt zu einer großartigen Karriere verhelfen. Deshalb verlangt sie von ihr sehr gute Noten und fordert sie auch in der Freizeit. Als Vanessa am letzten Schultag mit dem Jahreszeugnis nach Hause kommt, rastet Constanze aus. Ihre Tochter hat in Sport nur eine Drei erhalten. Wollte sich Constanze an der Lehrerin rächen und hat sie deshalb niedergeschlagen?
