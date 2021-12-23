Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 1792vom 23.12.2021
46 Min.Folge vom 23.12.2021Ab 12

Die alleinerziehende Bürokauffrau Constanze Borg will ihrer zwölfjährigen Tochter Vanessa unbedingt zu einer großartigen Karriere verhelfen. Deshalb verlangt sie von ihr sehr gute Noten und fordert sie auch in der Freizeit. Als Vanessa am letzten Schultag mit dem Jahreszeugnis nach Hause kommt, rastet Constanze aus. Ihre Tochter hat in Sport nur eine Drei erhalten. Wollte sich Constanze an der Lehrerin rächen und hat sie deshalb niedergeschlagen?

