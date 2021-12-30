Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Richter Alexander Hold

Die Klofrau

SAT.1Staffel 10Folge 1794vom 30.12.2021
Joyn Plus
Die Klofrau

Die KlofrauJetzt ohne Werbung streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1794: Die Klofrau

46 Min.Folge vom 30.12.2021Ab 12

Gerda Kordes ist Reinigungskraft in einem Hotel und soll eine Kollegin in eine mobile Toilette gesperrt und die Kabine dann umgestoßen haben. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass der misstrauische Hotelchef seine Tochter Lene heimlich als Mitarbeiterin in den Betrieb eingeschleust hat. So bekam diese auch prompt mit, wie Gerda in einem schwachen Moment das Geld eines Gastes einsteckte, statt es zurückzugeben. Wurde Lene weggesperrt, damit sie nicht bei ihrem Vater petzen konnte?

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen