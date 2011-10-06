Undankbare ErntehelferJetzt ohne Werbung streamen
Richter Alexander Hold
Folge 35: Undankbare Erntehelfer
45 Min.Folge vom 06.10.2011Ab 12
Ines Rücker soll den Oldtimer ihres Vaters Carl in Brand gesteckt haben. Er behauptet, dass seine Tochter Geld stehlen wollte, während er das Feuer löschte. Das Verhältnis der beiden ist seit Jahren sehr angespannt. Als Ines mit 19 schwanger wurde und mit ihrem arbeitslosen Freund zusammenzog, hoffte sie, endlich eine richtige Familie zu bekommen. Doch das Geld war immer knapp, und ihr vermögender Vater weigerte sich, sie finanziell zu unterstützen. Hat sich Ines nun gerächt?
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1