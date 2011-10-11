Richter Alexander Hold
Folge 38: Die falsche Frau
46 Min.Folge vom 11.10.2011Ab 12
Gemeinsam mit Tamara Rolfen besitzt Ilse Brix ein Kosmetikstudio. Das gute Verhältnis der Geschäftspartnerinnen wird durch heftige Auseinandersetzungen erschüttert, als Ilse herausfindet, dass Tamara heimlich Geld für private Zwecke vom Geschäftskonto abzweigt. Hat Ilse Brix nun sogar zu einer Schusswaffe gegriffen?
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1