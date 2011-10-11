Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Richter Alexander Hold

Die falsche Frau

SAT.1Staffel 10Folge 38vom 11.10.2011
Joyn Plus
Die falsche Frau

Die falsche FrauJetzt ohne Werbung streamen

Richter Alexander Hold

Folge 38: Die falsche Frau

46 Min.Folge vom 11.10.2011Ab 12

Gemeinsam mit Tamara Rolfen besitzt Ilse Brix ein Kosmetikstudio. Das gute Verhältnis der Geschäftspartnerinnen wird durch heftige Auseinandersetzungen erschüttert, als Ilse herausfindet, dass Tamara heimlich Geld für private Zwecke vom Geschäftskonto abzweigt. Hat Ilse Brix nun sogar zu einer Schusswaffe gegriffen?

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen