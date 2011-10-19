Ein Koch mit AbgründenJetzt ohne Werbung streamen
Richter Alexander Hold
Folge 44: Ein Koch mit Abgründen
46 Min.Folge vom 19.10.2011Ab 12
Naomi Mangold soll ihren Mann Erik mit der Bratpfanne niedergeschlagen haben, nachdem sie erfahren hat, dass er mit der Haushälterin einen achtjährigen Sohn hat. Da Erik zunächst auf den brennenden Gasherd knallte, bevor er zu Boden fiel, zog er sich schwere Verbrennungen zu. Naomi aber behauptet, dass Haushälterin Henriette in Wirklichkeit die Täterin sein muss.
