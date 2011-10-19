Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Richter Alexander Hold

Ein Koch mit Abgründen

SAT.1Staffel 10Folge 44vom 19.10.2011
Joyn Plus
Ein Koch mit Abgründen

Ein Koch mit AbgründenJetzt ohne Werbung streamen

Richter Alexander Hold

Folge 44: Ein Koch mit Abgründen

46 Min.Folge vom 19.10.2011Ab 12

Naomi Mangold soll ihren Mann Erik mit der Bratpfanne niedergeschlagen haben, nachdem sie erfahren hat, dass er mit der Haushälterin einen achtjährigen Sohn hat. Da Erik zunächst auf den brennenden Gasherd knallte, bevor er zu Boden fiel, zog er sich schwere Verbrennungen zu. Naomi aber behauptet, dass Haushälterin Henriette in Wirklichkeit die Täterin sein muss.

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen