Richter Alexander Hold
Folge 47: Der Kotzbrocken
46 Min.Folge vom 24.10.2011Ab 12
Ihr erwachsener Sohn erhebt gegen Sandra Dettmann schwere Vorwürfe: Er beschuldigt sie, seine Bleibe angezündet und ihn damit fast umgebracht zu haben. Seit Jahren wird sie von ihm tyrannisiert. Sind die Anschuldigungen haltlos oder wusste sie sich nicht mehr anders zu helfen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1