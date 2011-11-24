Richter Alexander Hold
Folge 66: Tödlicher Schlaf
46 Min.Folge vom 24.11.2011Ab 12
Das französische Au-pair-Mädchen Chloé Benoit soll schuld daran sein, dass der kleine hyperaktive Sohn ihrer deutschen Gastfamilie fast im Teich ertrunken wäre. Während er um sein Leben kämpfte, schlief sie nach einer langen Partynacht seelenruhig vor dem Fernseher.
Richter Alexander Hold
