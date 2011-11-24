Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 10Folge 66vom 24.11.2011
46 Min.Folge vom 24.11.2011Ab 12

Das französische Au-pair-Mädchen Chloé Benoit soll schuld daran sein, dass der kleine hyperaktive Sohn ihrer deutschen Gastfamilie fast im Teich ertrunken wäre. Während er um sein Leben kämpfte, schlief sie nach einer langen Partynacht seelenruhig vor dem Fernseher.

