Richterin Barbara Salesch
Folge 244: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Kochen, spülen, putzen...: Ein junges, hübsches Hausmädchen will mehr vom Leben und lässt sich mit dem Hausherrn ein. Sie fliegt postwendend und steht nun sogar vor Gericht. Ein Racheakt? 2. Fall: Teure Kameras und Objektive in Ricardas Einkaufswagen! War es wirklich nur ein blöder Zufall, oder ist die Studentin eine gerissene Diebin?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1