Richterin Barbara Salesch
Folge 249: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Eine junge Frau kommt bei einem Unfall beinahe ums Leben. Fast hat die Polizei den Täter, aber dann werden die Beamten aufs Glatteis geführt. 2. Fall: Ein harmloser Einkauf beim Bäcker nimmt ein tragisches Ende. Eine Rentnerin stirbt qualvoll, weil ihre Handtasche mit einem lebensrettenden Medikament verschwindet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1