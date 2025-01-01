Richterin Barbara Salesch
Folge 253: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Eine Mutter findet nach einem Kinobesuch ihr sterbendes Baby - zerfetzt vom Kampfhund des Geliebten! Heute steht sie vor Gericht, denn sie hat das schutzlose Kind mit der Bestie allein gelassen. 2. Fall: Blind vor Wut stürzte sich Nils Wilcke bei einer Beerdigung auf den Sarg und beschimpfte seinen toten Tennislehrer lauthals als Schwein. Dafür muss er sich heute vor Gericht verantworten.
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
