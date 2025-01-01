Richterin Barbara Salesch
Folge 254: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Schlanke Linie für fettes Geld. Ein dubioses Diätmittel sollte die Kassen des Ehepaares Solz-Berghaus füllen, jetzt füllt es die Akten des Gerichts. 2. Fall: Wer hat die Reifen der fünf Polizeiwagen zerstochen? War es ein Racheakt? Ist der Unbekannte mit der Ledermaske tatsächlich der Angeklagte Frank Modinsky? Oder wird er zu Unrecht verdächtigt?
