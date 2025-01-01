Richterin Barbara Salesch
Folge 257: Richterin Barbara Salesch
42 Min.Ab 12
1. Fall: Ein böses Erwachen zwischen zwei Männern - so endete eine heiße Disconacht für Vanessa Leike. Was hat sie nur so willenlos gemacht? 2. Fall: Ihre Leichtgläubigkeit gegenüber Fremden hätte die Reisende Sophie Burg fast ihren gesamten Familienschmuck gekostet.
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1