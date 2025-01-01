Richterin Barbara Salesch
Folge 263: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Peter Haverland glaubt, dass seine Frau fremdgeht. Nach einem heftigen Streit stürzt sie die Treppe hinunter. Der Staatsanwalt glaubt nicht an einen Unfall. 2. Fall: Ein Zeitungsartikel über einen unbescholtenen Taxifahrer ist von vorn bis hinten erlogen. Der Mann verliert seine Stellung. Der Chefredakteur steht für die Lügenstory vor Gericht.
