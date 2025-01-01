Richterin Barbara Salesch
Folge 266: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Eine makabre Tat wird heute verhandelt. Drei junge Leute sollen auf dem Friedhof gefeiert und ein frisches Grab geschändet haben. 2. Fall: Aus einem romantischen Frühstück wird ein hässlicher Streit. Wutentbrannt setzt sich Joachim Alster ins Auto, fährt zwei Jugendliche an und begeht Fahrerflucht.
