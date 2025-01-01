Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 269
Folge 269: Richterin Barbara Salesch

43 Min.Ab 12

1. Fall: Mit einem Baseballschläger wird ein junger Student von seinen Kommilitonen krankenhausreif geprügelt. Was steckt dahinter? Und hatten die beiden betrunkenen Schläger wirklich einen kompletten Filmriss? 2. Fall: Ein nicht alltäglicher Fall von Betrug für die Richterin. Bernd Boll soll die Auslosung bei einem Preisausschreiben manipuliert haben, um einem Freund den Hauptgewinn zuzuschanzen.

