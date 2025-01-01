Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 272
Folge 272: Richterin Barbara Salesch

43 Min.Ab 12

1. Fall: Mike Klever ist eher bekannt als Mann fürs Grobe. Aber hat er wirklich eine Mieterin die Treppe hinuntergestoßen, damit sie endlich auszieht? 2. Fall: Andreas war Motorradfahrer mit Leib und Seele. Dann stirbt er bei einem tragischen Unfall. Doch die letzte Ruhe bleibt ihm versagt. Seine Urne wird gestohlen.

SAT.1
