43 Min.Ab 12
1. Fall: Ein selbsternannter Schamane steht vor Gericht. Er soll eine Patientin krankenhausreif gepeitscht haben, ausgerechnet um Schmerzen zu überwinden. 2. Fall: Wie kam Thomas Klein auf seinem Fahrrad zu Fall? Er ist überzeugt: Monika Balthasar hat ihn gestoßen. Mit letzter Kraft hat er sie noch am Unfallort angezeigt.
