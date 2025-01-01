Richterin Barbara Salesch
Folge 283: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Marcus Reuter ist ein Aufreißertyp. Erst nimmt er einem Mädchen die Unschuld, dann protzt er noch mit Sexfotos von ihr. Aber er hat die Rechnung ohne ihren Bruder gemacht. 2. Fall: Die zwölfjährige Nina und ihre Freundin kommen mit einer schweren Vergiftung ins Krankenhaus. Klar ist nur eins: Es waren Drogenpilze.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1