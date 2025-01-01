Richterin Barbara Salesch
Folge 286: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Andreas Peerling ist Polizist und angeklagt, eine Dealerin zum Sex gezwungen zu haben. Oder war das Opfer noch im Drogenrausch und hat ihn nur verwechselt? 2. Fall: Nachhilfeunterricht oder sexueller Missbrauch? Der Lehrer Sommer bestreitet die Tat. Hat ihn die Schülerin zu Unrecht angezeigt? Und wenn ja, was will sie damit bezwecken?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1