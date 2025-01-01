Richterin Barbara Salesch
Folge 288: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Ist Edeltraut Merkel wirklich nur die Treppe heruntergefallen oder hat sie ihr eigener Sohn gestoßen? War es die Rache eines Muttersöhnchens oder nur ein schrecklicher Unfall - wer sagt die Wahrheit? 2. Fall: Carsten Thews stand kurz vor der Beförderung. Hat er seine Karriere wirklich aufs Spiel gesetzt und seine Kollegin im Fahrstuhl sexuell genötigt? Oder wurde er gemobbt?
