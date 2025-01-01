Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Staffel 1Folge 289
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Folge 289: Richterin Barbara Salesch

43 Min.Ab 12

1. Fall: Ohne Happy End ist die Liebe zwischen Mathias Goltz und der Türkin Jasmyn Abanoglu. Denn der strenge Vater hat das Mädchen bereits einem Landsmann versprochen. Der einzige Ausweg scheint der Freitod zu sein, nun ist Mathias wegen versuchter Tötung angeklagt. 2. Fall: Ist Michael Hopf in eine gemeine Liebesfalle getappt, als er nach der Disco mit Monika Hierl nach Hause ging? Jedenfalls fehlte ihm danach seine gut gefüllte Brieftasche.

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

