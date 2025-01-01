Richterin Barbara Salesch
Folge 299: Richterin Barbara Salesch
1. Fall: Als zwei Studenten behaupten, über ihr Tiramisu sei eine Kakerlake gelaufen, flippt der Restaurant-Besitzer Antonio Maldini aus. Jetzt steht er wegen Körperverletzung vor Gericht. 2. Fall: Erst macht Alex Meister seine Freundin betrunken, dann knipst er Sexfotos von ihr und veröffentlicht die auch noch in einem Sexmagazin! Heute schlägt seine Freundin zurück.
