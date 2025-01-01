Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 1Folge 300
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 300: Richterin Barbara Salesch

43 Min.Ab 12

1. Fall: Zwei Freunde prügeln sich um eine Frau. Einer der beiden landet im Krankenhaus. Liegt es nur daran, dass sich die Frau zwischen den beiden nicht entscheiden kann? 2. Fall: Manfred Illgner hat einen dorfbekannten Schläger mit einem Teppichmesser verletzt. Handelte er aus Notwehr oder war es Rache?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen