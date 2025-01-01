Richterin Barbara Salesch
Folge 301: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Oliver Krentz ist angeklagt, die minderjährige Schwester seiner Verlobten verführt und zum Sex gezwungen zu haben. Ist er wirklich so skrupellos? 2. Fall: Bei einer feuchtfröhlichen Kneipentour verliert Manuel Engel ein Stück seines linken Schneidezahns. Hat ihn der Türsteher Thorsten Klampmann zusammengeschlagen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1