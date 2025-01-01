Richterin Barbara Salesch
Folge 304: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Wegen seines luxuriösen Lebensstils ist Lars Spengler immer knapp bei Kasse. Als er die vermögende und alleinstehende Lena kennen lernt, fasst er einen folgenschweren Entschluss. 2. Fall: Abgehoben und durchgedreht: Über den Wolken schlägt Sven Talowski über die Stränge - und den Piloten fast k.o. Wieder nüchtern, weiß er von nichts mehr.
