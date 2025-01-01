Richterin Barbara Salesch
Folge 305: Richterin Barbara Salesch
43 Min.Ab 12
1. Fall: Falsches Spiel mit nackter Haut: Kurz vor ihrer Miss-Wahl tauchen Nacktfotos von Julia Grashoff auf. Sie verschwinden zu lassen hat aber seinen Preis! 2. Fall: Metzgermeister Zumker hat Streit mit seinem Auszubildenden. Doch hat er Oliver wirklich mit dem Messer bedroht und gezwungen, ein Stück Rinderhirn zu essen?
